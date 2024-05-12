Üye Girişi
Haberler

Galatasaraylı Berkan Kutlu, Fatih Karagümrük maçında gol attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevincini yaşadı.

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenerken, sarı-kırmızılıların galibiyet golünü oyuna sonradan giren Berkan Kutlu kaydetti. Mücadelenin 90. dakikasında sahneye çıkan Berkan, Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda seken topu ceza yayının içinde aldı ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Maça yedek başlayan Berkan Kutlu, 81. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Galatasaray Spor Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title