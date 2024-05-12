FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Maçı canlı (HD) izleme linki!
Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçını canlı izlemek isteyenler için izleme linki paylaşıldı. Maç, HD kalitesinde izlenebilecek.
Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı bugün saat 19:00'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Heyecan dolu mücadele, futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Maçı canlı (HD) izleme linki!
FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat 19 :00'da oynanacak.
Fatih Karagümrük - Galatasaray muhtemel 11'leri:
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım S., Koray, Ceccherini, Levent, Kourbelis, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Marcao, Mendes.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K. Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi.