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Galatasaray taraftarı, 4 dakikada kombineleri tüketti

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Galatasaray Kulübü'nün 2024-2025 sezonu için çıkardığı kombine genel satışı, taraftarların yoğun ilgisiyle 4 dakika içinde tükendi.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesine son 3 hafta kaldı. Galatasaray Kulübü'nün 2024-2025 sezonu için çıkardığı kombine genel satışı 4 dakika içinde tükendi.

KOMBİNE SATIŞLARI BAŞLADI

Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu için kombine genel satış duyurusu yaptı. Cuma günü saat 14.00 itibarıyla kombine satışının başlayacağı duyuruldu. Ancak söz konusu satışı yapan site, 14.00'ten itibaren yoğunluk nedeniyle taraftarlar siteye ulaşmakta güçlük çekti.

4 DAKİKADA TÜKENDİ

Yoğunluk nedeniyle binlerce vatandaş, kombine sayfasına ulaşamayınca isyan etti. 14.04'te ise Galatasaray kombineleri için 'Tükendi' yazısı çıktı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı!" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray taraftarı, 4 dakikada kombineleri tüketti

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (9)

vatandaş:

para olanda çok var demek. bu da ispatı. gelir adaletsizliğinin göstergelerinden biri de bu olsa gerek

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mustafa genç:

gerçekten de öyle Türkiye de bu had safhada Afrika ülkesi gibiyiz!!

yanıt7
yanıt3
Üye:

En az 80 bin olmalı..artık rams park yetmiyor...ultraslan bir pankartla yönetime baskı yapması gerekiyor

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mustafa genç:

bu stadı kendiniz yaptınız ya onuda yaparsınız!!!

yanıt37
yanıt11
Goethegitme:

Iyi oyalanmalar

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Gjerj Kastoroiti:

yakışır

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EmiDemi:

KISKANANLAR CATLASIN….

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kripto para:

biz tv de izleyemiyoruz adamlar kombineye bitirmisler bein olmus bilmem kac para nerde milli gelir dagili bnde calisiyorum bende vergimi veriyorum asgari ucret nedir ya ayiptir memura zam zam tamm ver memurda İŞÇİ napsiin arkadas ögretmen 32 binle gecinemiyorken 17 binle nasil gecinelim

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Furkan:

Karaborsacılar aldı taraftar alamadı

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