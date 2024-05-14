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Galatasaray'ın kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo, sezonu kapattı

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Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo, Liverpool maçında sakatlanmıştı. Ayağında mikro kırık tespit edilen Zaniolo, 1 ay sahalarda uzak kalacak 24 yaşındaki futbolcu, İtalya Milli Takımı'na çağrılması durumunda EURO24'te forma giyebilecek.

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi.

AYAĞINI KIRDI, 1 AY YOK

Corriere dello Sport'un haberine göre Liverpool maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun ayağında mikro kırık tespit edildi. İtalyan oyuncu, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. 24 yaşındaki futbolcu, Aston Villa ile bu sezon daha forma giyemeyeceği ancak kadroya çağrılması durumunda EURO24'te forma giyebilecek.

Galatasaray'a Zaniolo şoku! İtalyan yıldız, sezonu kapattı

EURO 2020'Yİ KAÇIRMIŞTI

Zaniolo, İtalya'nın zafere ulaştığı EURO 2020'de de forma giyememişti. 24 yaşındaki futbolcunun dev turnuva öncesi çapraz bağları kopmuş sakatlığını atlatmış olmasına rağmen hazır olmaması nedeniyle kadroya alınmamıştı.

Galatasaray'a Zaniolo şoku! İtalyan yıldız, sezonu kapattı

İNGİLTERE KARİYERİ

Bu sezon Aston Villa formasıyla bu sezon tüm kulvarda 13'ü ilk 11 olmak üzere 39 maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda takımına 3 gollük skor katkısı sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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