KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM beIN Sports 1 canlı yayın #9917

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanan müsabkada Volkan Bayarslan düdük çalıyor. GALATASARAY YENİLİYOR! KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM beIN Sports 1 canlı yayın

CANLI ANLATIM

45+4 GOOOLLL! Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray

45' İlk yarının sonun 5 dakika eklendi.

45' KAÇTI! Karagümrük'te çıkarken kaybedilen topta iyi paslaşan Galatasaraylı oyuncularda penaltı noktası üzerinde topu alan Ziyech'in kaleye vuruşu isabetli olmadı.

44' Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanada uzun pasında top isabetli olmadı.

43' Galatasaray'da Ziyech orta alanda hızlı çıkmak istedi ancak Eysseric topu Faslı oyundan kaptı.

42'KAÇTI! Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortaladığı topa Valentin Eysseric'in şık volesi kalenin yanından oyun alanının dışında.

41' Nelsson'un tedavisi tamamlandı. Danimarkalı oyuncu kafasında bandajla oyuna devam edecek. Oyun yeniden başladı.

40' İlk yarıda normal sürede son 5 dakikanın içerisindeyiz.

39' Galatasaray'da sakatlık yaşayan Victor Nelsson için sağlık ekibi oyunda.

34' GOOOLLLL! Karagümrük 1-0 Galatasaray

29' Sağ kanatta topla ilerleyen Can Keleş uzaktan vurdu. Top kalenin yanından dışarıya gitti.

28' Kullanılan kornerde ceza sahası dışına seken topa Kerem Demirbay çok sert vurdu. Top farklı şekilde dışarıya gitti.

27' Hakim Ziyech'in sol kanada uzun pasında topu alan Köhn son çizgiden ortasını yapmak istedi. Araya giren Nazım. Sangare topu kornere yolladı.

26'Sol kanatta topu alan Barış Alper Yılmaz bir anda ceza sahası içine girip ortasını yaptı. Federico Ceccherini topu Icardi'den önce taca yolladı.

24' KAÇTI! Etkili gelen Karagümrük'te Valentin Eysseric'in pasında topu alan Mendes dar açıdan kaleyi düşündü. Muslera gole izin vermedi.

23' Valentin Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan topu kafayla karşıladı.

22' Hızlı gelişen ev sahibi atağında Can Keleş'in sağ çaprazdan ortası savunmadan kornere gitti.

21' Derrick Köhn'ün sol kanattan pasında Mauro Icardi ceza sahası içinde topla buluştu ancak etrafı kalabalıklaşınca geriye oynamak zorunda kaldı.

17' Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde Nelsson'un arka direkten kafayla indirdiği topa Icardi kale önünden vurdu ancak top savunmayı geçmedi.

15' Mertens'in sol kanattan ayağının dışıyla açtığı ortada Abdülkerim'in kafa vuruşu isabetli olmadı.

12' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Kerem Demirbay'ın uzaktan şutu savunmadan döndü.

12' SAVUNMA! Köhn'ün ısrarla sol kanattan getirip ortaladığı topta Levent Mercan arka direkte topu son anda kornere yolladı.

10' Muslera'nın uzun topunda Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği top Muslera'ya gelmedi. Top Sirigu'da kalıyor.

9' Valentin Eysseric'in kale ağzına tehlikeli ortası doğrudan dışarıya gitti.

6' Mauro Icardi'nin ceza sahası dışından kaleyi düşündüğü şut farklı şekilde dışarıya gitti.

5' Her iki oyuncu da ayağa kalktı. Oyuna devam edebilecekler.

4' Muslera topu aldığı sırada Marcao ile çarpıştı. Her iki oyuncunun da saha içinde tedavisi yapılıyor.

3' Karagümrük etkili geldi. Savunma arkasına atılan topta Valentin Eysseric ceza sahası içine pasını çevirdi. Nelsson'un kayarak kritik müdahalesinde top Muslera'da kaldı.

2' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Köhn'ün uzaktan vuruşu kaleyi bulmadı.

1' Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı başladı.