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FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI saat kaçta? Muhtemel 11'ler!

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Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçının saati ve muhtemel ilk 11'leri merak konusu oldu. Maçın detayları ve takımların muhtemel kadroları futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı bugün saat 19:00'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI saat kaçta? Muhtemel 11'ler!

FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı bugün saat 19:00'da oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI saat kaçta? Muhtemel 11'ler!

Fatih Karagümrük - Galatasaray muhtemel 11'leri:

Fatih Karagümrük : Sirigu, Nazım S., Koray, Ceccherini, Levent, Kourbelis, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Marcao, Mendes.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K. Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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