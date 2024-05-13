Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Haftanın diğer maçları da belirlendi.
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.
Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:
17 Mayıs Cuma:
17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19 Mayıs Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)