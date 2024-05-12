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Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 36. hafta maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

CİMBOM, ŞAMPİYON OLABİLİR

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan lider Galatasaray, bu maçtan 3 puanla ayrılır, Fenerbahçe de Kayserispor karşısında puan kaybı yaşarsa bitime 2 hafta kala ligde üst üste 2. kez şampiyonluğunu ilan edecek. 35 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılıların 96 puanı bulunuyor.

KARAGÜMRÜK'TE LİGDE KALMA HESAPLARI

Ev sahibi Fatih Karagümrük ise 35 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puan topladı. Ateş hattının 2 puan üzerinde, 15. sırada yer alan Karagümrük, Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılarak yerini sağlama almak istiyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Koray, Nazım Sangare, Rohden, Kourbelis,Eysseric, Mendes, Can, Markao.

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Emir Güler:

SKOR TAHMİNLERİNİ ALALIM BENDEN FKG.1 GS.5

5
0
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Umit Akar:

Karagümrük 0 Galatasaray 7 maçtan sonra da görürüz zaten bu skoru

1
0
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Ibrahim Ozturk:

Evinizi satın basın karagümrük 0 gs 2

0
1
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Emin :

8-1

1
0
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Ütopik Yorumcu:

1-1 biter yada 2-2 Karagümrük yenilirse düşer

0
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