Eysseric'in 3. golden önce yaptıkları olay oldu: Kılını bile kıpırdatmıyor
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada, sarı-kırmızılıların attığı 3. golden önce Karagümrük oyuncusu Valentin Eysseric'in hareketsiz kalması sosyal medyada gündem oldu. Eysseric'in bu tutumuna, "Kılını bile kıpırdatmıyor" şeklinde yorumlandı.
Dün akşam 36. haftasının oynandığı ve heyecanın doruklara ulaştığı Süper Lig'de Fatih Karagümrük- Galatasaray maçındaki bir pozisyon gündem oldu.
GÜNDEM OLDU
Galatasaray'ın 1-0 geriye düşmesine rağmen Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada sarı-kırmızılıların attığı 3. golden önce Karagümrük oyuncusu Valentin Eysseric'in hareketsiz kalması sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, "Kılını bile kıpırdatmıyor" şeklinde yorum yaptı.
İşte Eysseric'in o anları;