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Eysseric'in 3. golden önce yaptıkları olay oldu: Kılını bile kıpırdatmıyor

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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada, sarı-kırmızılıların attığı 3. golden önce Karagümrük oyuncusu Valentin Eysseric'in hareketsiz kalması sosyal medyada gündem oldu. Eysseric'in bu tutumuna, "Kılını bile kıpırdatmıyor" şeklinde yorumlandı.

Dün akşam 36. haftasının oynandığı ve heyecanın doruklara ulaştığı Süper Lig'de Fatih Karagümrük- Galatasaray maçındaki bir pozisyon gündem oldu.

GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın 1-0 geriye düşmesine rağmen Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada sarı-kırmızılıların attığı 3. golden önce Karagümrük oyuncusu Valentin Eysseric'in hareketsiz kalması sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, "Kılını bile kıpırdatmıyor" şeklinde yorum yaptı.

İşte Eysseric'in o anları;

Eysseric'in 3. golden önce yaptıkları olay oldu: Kılını bile kıpırdatmıyor

Eysseric'in 3. golden önce yaptıkları olay oldu: Kılını bile kıpırdatmıyor

Eysseric'in 3. golden önce yaptıkları olay oldu: Kılını bile kıpırdatmıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Karagümrük Sosyal Medya Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Abdullah null:

satılmış ağaaaa

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süleyman erçin:

Karagümrüğün attığı ilk golün pasını kim verdi bilgin varmı?

yanıt8
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ışık ararat:

açık açık önünü açıyorlar

5
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yanıtYanıtla
Veysel null:

Boyle bol keseden saçma sapan şüpheler uyandırmaya çalışıp algı yapacağınıza febe nin kazandığı onca haksız penaltı nın pozisyonlarını niye haber yapmadınız? Tadic in defalarca rakibinin ayak bileğine bastığı ve kırmızı görmesi gerektiği halde sarı bile görmediği pozisyonları niye haber yapmadınız?

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yanıtYanıtla
Tugberk null:

Bu haberi yapan büyük ihtimalle Fenerbahçeli. Sıkıntı yok alıştık artık bu tür tahriklere. Ama esas biz size teşekkür etmeliyiz aslında. Başkanınız şampiyon olmamız için elinden geleni yapıyor. Ali Koç başkan Galatasaray şampiyon

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Tugberk null:

Bu haberi yapan büyük ihtimalle Fenerbahçe li. Sıkıntı yok . Alıştık artık. Ali Koç başkan Galatasaray şampiyon.

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