Eysseric'in 3. golden önce yaptıkları olay oldu: Kılını bile kıpırdatmıyor

Dün akşam 36. haftasının oynandığı ve heyecanın doruklara ulaştığı Süper Lig'de Fatih Karagümrük- Galatasaray maçındaki bir pozisyon gündem oldu.

GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın 1-0 geriye düşmesine rağmen Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada sarı-kırmızılıların attığı 3. golden önce Karagümrük oyuncusu Valentin Eysseric'in hareketsiz kalması sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, "Kılını bile kıpırdatmıyor" şeklinde yorum yaptı.

İşte Eysseric'in o anları;