Fernando Muslera'dan Türkçe serzeniş: Allah her şeyi biliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü Berkan Kutlu'nun 90. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın maç sonu soyunma odasına giderken söylediği Türkçe sözler dikkat çekti.

"ALLAH HER ŞEYİ BİLİYOR"

Berkan'ın golünden sonra büyük bir sevinç yaşayan Kaptan Muslera, saha içerisinde takım arkadaşlarıyla konuşurken Türkçe "Allah biliyor, Allah biliyor. Allah her şeyi biliyor" dedi. Tecrübeli eldivenin bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.