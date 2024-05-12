Fernando Muslera'dan Türkçe serzeniş: Allah her şeyi biliyor
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın maç sonrasında Türkçe konuşması dikkat çekti. Bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına doğru yönelen Muslera'nın Türkçe, "Allah biliyor, Allah biliyor. Allah her şeyi biliyor" sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü Berkan Kutlu'nun 90. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın maç sonu soyunma odasına giderken söylediği Türkçe sözler dikkat çekti.
"ALLAH HER ŞEYİ BİLİYOR"
Berkan'ın golünden sonra büyük bir sevinç yaşayan Kaptan Muslera, saha içerisinde takım arkadaşlarıyla konuşurken Türkçe "Allah biliyor, Allah biliyor. Allah her şeyi biliyor" dedi. Tecrübeli eldivenin bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.