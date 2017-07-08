Spor Toto Teşkilatından Akhisar Stadyumu'na Ziyaret

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda 6. kez yer alacak olan Akhisar Belediyespor'da, yeni sezonda maçlarını yapacağı Spor Toto Akhisar Stadyumu inşaatında çatı katını kapatmak için mebran çalışmaları hız kazandı.



Spor Toto Teşkilatı Başkan Yardımcısı Bünyamin Bozgeyik, Akhisar'a gelerek stadyum inşaatını gezdi.



Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve başkan yardımcıları eşliğinde stadyumdaki çalışmaları inceleyen Bozgeyik, gelişmeler hakkında bilgi aldı.



Stadyumun yapılmasına maddi destek sağlayan Bozgeyik, ödemeler konusunda yetkili firmaya garanti vererek stadyumun zamanından önce bitirilmesi konusunda firmadan destek istedi.



Firma yetkilisi Rehber Aşan ise stadyumun tamamen bitirilmesinin eylül ayının son haftalarını bulacağını belirtti.