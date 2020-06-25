SPOR Beşiktaş'ın malzemecisinden yardım kampanyası için farkındalık koşusu
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SPOR Beşiktaş'ın malzemecisinden yardım kampanyası için farkındalık koşusu

SPOR Beşiktaş'ın malzemecisinden yardım kampanyası için farkındalık koşusuAli DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın 2 hafta önce "Bırakmam seni" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına bir destek de Futbol A Takım Malzemecisi Erdal Erdem'den geldi.

25.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:53

SPOR Beşiktaş'ın malzemecisinden yardım kampanyası için farkındalık koşusu

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın 2 hafta önce "Bırakmam seni" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına bir destek de Futbol A Takım Malzemecisi Erdal Erdem'den geldi.

Aynı zamanda maraton koşucusu olan ve Fransa, Almanya ve Amerika'da maratonlara katılan Erdal Erdem, yardım kampanyasında farkındalık yaratmak amacıyla 1903 km. koşacak. Öncelikli olarak İstanbul'un ilçelerinde koşacak olan Erdem, projeyi İzmir ve Ankara'ya da taşımayı istiyor. Maratona ilk olarak kulübün semti olan Beşiktaş'tan başlayan Erdem, semtin içinde 23 km koştu.

Erdal Erdem, 1903 km.'lik koşu ile ilgili düşüncelerini, "Güzel bir duygu, heyecanlı. Kulübümüzün 'bırakmam seni' kampanyasının farkındalığı için 39 ilçemizde toplam 1903 km. yapacağım. İlk olarak Beşiktaş ilçesinden başlamak istedim. Bütün taraftarımızdan Beşiktaş'a desteği bekliyoruz. Ankara ve İzmir'den de yoğun bir istek var, ben de taraftarımızı kırmayacağım. Almanya'dan bile çağırıyorlar, ama bakalım; orası en son olabilir" sözleriyle açıkladı.

SPOR Beşiktaş'ın malzemecisinden yardım kampanyası için farkındalık koşusu

Kaynak: DHA

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