Spiritfarer satışları 500 bini geçti

Ölüm hakkında yönetme oyunu olan Spiritfarer, geçtiğimiz Ağustos ayında PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC için çıkışını gerçekleştirdi. Xbox Game Pass'e de dahil durumda.

Tasarlayıcı Thunder Lotus Games, oyunun dünya genelinde 500 binden fazla kopya sattığını açıkladı.

Oyunun Lily güncellemesi de yayınlandı. Bugün itibari ile tüm platformlarda yayınlanmak üzere yerini alan Spiritfarer Lily güncellemesi, yeni ruh olarak Stella'nın kız kardeşi Lily, Stella'ya çevirelen yeni hikaye içeriği, tasarlanmış co-op deneyimi ve çeşitli düzenlemeler ile yerini alıyor.

Oyun için yazın ve sonbaharda olmak üzere bu yıl içerisinde iki büyük içerik güncellemesi daha getirilecek.

SPİRİTFARER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

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