Spiritfarer satışları 500 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spiritfarer satışları 500 bini geçti

Spiritfarer satışları 500 bini geçti
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Ölüm hakkında yönetme oyunu olan Spiritfarer, geçtiğimiz Ağustos ayında PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC için çıkışını gerçekleştirdi. Xbox Game Pass'e de dahil durumda.

Tasarlayıcı Thunder Lotus Games, oyunun dünya genelinde 500 binden fazla kopya sattığını açıkladı.

Oyunun Lily güncellemesi de yayınlandı. Bugün itibari ile tüm platformlarda yayınlanmak üzere yerini alan Spiritfarer Lily güncellemesi, yeni ruh olarak Stella'nın kız kardeşi Lily, Stella'ya çevirelen yeni hikaye içeriği, tasarlanmış co-op deneyimi ve çeşitli düzenlemeler ile yerini alıyor.

Oyun için yazın ve sonbaharda olmak üzere bu yıl içerisinde iki büyük içerik güncellemesi daha getirilecek.

SPİRİTFARER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

  • İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7 SP1
  • İşlemci: 3.0 GHz saat hızın çalışan çift çekirdekli işlemci
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: 1GB video belleğe sahip DirectX 10 destekli ekran kartı
  • DirectX: Sürüm 10
  • Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Nikos Dendias Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Hakan Arslan Bülent Uygun Ünal Karaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Spiritfarer satışları 500 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 18:00:41. #1.16#

title