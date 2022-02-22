SpaceX 46 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı - Haberler
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SpaceX 46 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı

AA, Emel Öz - Güncel
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SpaceX 46 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 46 uyduyu daha uzaya yolladı.

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 46 uyduyu daha uzaya yolladı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 46 uydu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

SpaceX üretim müdürü Jessie Anderson, fırlatmadan sonra yaptığı açıklamada, "Harika bir haber, şimdi de 46 Starlink uydumuzun konuşlandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

SpaceX'in Starlink projesi kapsamında 10 Şubat'ta uzaya gönderdiği uydulardan 40'ının Güneş kaynaklı jeomanyetik fırtına nedeniyle düştüğü açıklanmıştı.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

AA / Emel Öz - Güncel

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