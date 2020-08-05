Söz Ar'a sürpriz doğum günü Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar; 'oğlum' dediği, yeğeni Söz Ar'ı doğum gününde unutmadı.

& ;Eşi Elif hanım ile birlikte İstanbul'dan Bodrum'a giden Söz Ar, sürpriz doğum günü kutlaması karşısında bir hayli duygulandı. Ercan Karakaş, Müjde - Mehtap Ar ve Elif hanım, Söz'e yeni yaşında mutluluklar dilerken, Söz "En kötü günümüz böyle olsun, hem bayram hem de doğum günüm" diyerek duygularını paylaştı.Müjde Ar kendisini ziyaret gelen komşusu ve minik kızı ile de fotoğraf çektirdi.





Kaynak: Snob Magazin