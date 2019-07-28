Soylu: "Ülkemizdeki ikamet izniyle bulunan insan sayısı 1 milyon 30 bin" - KAHRAMANMARAŞ

Soylu: "Ülkemizdeki ikamet izniyle bulunan insan sayısı 1 milyon 30 bin" - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi ziyareti Bakan Soylu'nun konuşması -Soylu: -"Ülkemizdeki ikamet izniyle bulunan insan sayısı 1 milyon 30 bin"KAHRAMANMARAŞ (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi ziyareti
Bakan Soylu'nun konuşması -Soylu:
-"Ülkemizdeki ikamet izniyle bulunan insan sayısı 1 milyon 30 bin"
KAHRAMANMARAŞ (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.
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Kaynak: AA
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