Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi ziyareti

Bakan Soylu'nun konuşması -Soylu:

-"Ülkemizdeki ikamet izniyle bulunan insan sayısı 1 milyon 30 bin"

KAHRAMANMARAŞ (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.

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Kaynak: AA