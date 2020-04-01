Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş - Haber
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, Politika, Güncel

Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 62 numaralı İETT otobüsünün kalabalık olması üzerine başlayan tartışmalarda, 'komplo' olduğunu söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu'na yanıt verdi. Soylu, "Neymiş, sabahın altısında insanlar provokasyon için otobüse binmişler. Ya akıl ziyanı bir iş" dedi.

01.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:03

29 Mart Pazar sabahı, 62 numaralı hatta çalışan bir İETT otobüsünde kaydedilen görüntüler üzerine tartışmalar sürüyor. Söz konusu görüntülerde, otobüsün %50 kapasite kuralına uymadığı ve sosyal mesafenin ihlal edildiği görülmüştü. Görüntüler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir komploya işaret ederek işin içinde kasıt olduğunu dile getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise İmamoğlu'nun iddialarına tepki gösterdi. Soylu, "Neymiş, sabahın altısında insanlar provokasyon için otobüse binmişler. Ya akıl ziyanı bir iş" dedi.

İMAMOĞLU: YAZIKLAR OLSUN BÖYLE SİYASETE

29 Mart Pazar sabahı, otobüslerin dolu olduğunu gösteren fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine Ekrem İmamoğlu, söz konusu otobüsü bir önceki pazar günü, aynı saatte yalnızca 1 kişinin kullandığını belirterek bu olayın bir komplo olduğuna işaret etmişti. İmamoğlu, 47 kişinin organize bir şekilde aynı otobüse bindiğini dile getirerek "Siyaset buysa, yazıklar olsun böyle siyasete" yorumunda bulunmuştu.

SOYLU: AKIL ZİYANI BİR İŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise katıldığı canlı yayında, İmamoğlu'nun kendisine kumpas kurulduğu iddiasına tepki göstererek, ''Neymiş, sabahın altısında insanlar provokasyon için otobüse binmişler. Ya akıl ziyanı bir iş. İncelettim, araştırdım. Ayın 29'unda binen insanlar, ayın 22'sinde de binmişler. Ayın 22'sinde binen insanlar. Ondan bir hafta önce pazar günü de binmişler. Hepsi bizim elimizde belgeli bir şekilde. Ne olursunuz, buradan fırsat oluşturulmasın, ne olursunuz. Gecemizi gündüzümüze kattık, bununla mı uğraşmamız lazım bizim. Bunu bugün gelen arkadaşlarımıza da söyledim, telefonla görüştüklerimize de söyledim; bizim bunlarla mı uğraşmamız lazım? Bizim şu anda uğraşmamız gereken mesele bam başka. Ne kadar nefesimiz yetecek bilmiyorum.Bu iş ne kadar gidecek bilmiyorum. Ama Allahınızı severseniz, bu işlerle uğraşmaktan esas yapacağımız işlerimize zaman kaybediyoruz" dedi.

Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş

Haberin Videosu:

Süleyman Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haber
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haber
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haber
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haber
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ: Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum
Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ: Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için 'Organize kötülük' diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara 'Fiyatların düşmesini bekleyin' çağrısı yaptı
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara "Fiyatların düşmesini bekleyin"...
Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı
Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında 'tek-çift' şanssızlığı
Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında "tek-çift" şanssızlığı
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Defne Samyeli Seren Serengil
Spor Ali Koç Tamer Tuna Basketbolcu Yılmaz Vural Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Polis Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 13:22:29. #1.15#
title