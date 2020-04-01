Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 62 numaralı İETT otobüsünün kalabalık olması üzerine başlayan tartışmalarda, 'komplo' olduğunu söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu'na yanıt verdi. Soylu, "Neymiş, sabahın altısında insanlar provokasyon için otobüse binmişler. Ya akıl ziyanı bir iş" dedi.

29 Mart Pazar sabahı, 62 numaralı hatta çalışan bir İETT otobüsünde kaydedilen görüntüler üzerine tartışmalar sürüyor. Söz konusu görüntülerde, otobüsün %50 kapasite kuralına uymadığı ve sosyal mesafenin ihlal edildiği görülmüştü. Görüntüler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir komploya işaret ederek işin içinde kasıt olduğunu dile getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise İmamoğlu'nun iddialarına tepki gösterdi. Soylu, "Neymiş, sabahın altısında insanlar provokasyon için otobüse binmişler. Ya akıl ziyanı bir iş" dedi.

İMAMOĞLU: YAZIKLAR OLSUN BÖYLE SİYASETE

29 Mart Pazar sabahı, otobüslerin dolu olduğunu gösteren fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine Ekrem İmamoğlu, söz konusu otobüsü bir önceki pazar günü, aynı saatte yalnızca 1 kişinin kullandığını belirterek bu olayın bir komplo olduğuna işaret etmişti. İmamoğlu, 47 kişinin organize bir şekilde aynı otobüse bindiğini dile getirerek "Siyaset buysa, yazıklar olsun böyle siyasete" yorumunda bulunmuştu.

SOYLU: AKIL ZİYANI BİR İŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise katıldığı canlı yayında, İmamoğlu'nun kendisine kumpas kurulduğu iddiasına tepki göstererek, ''Neymiş, sabahın altısında insanlar provokasyon için otobüse binmişler. Ya akıl ziyanı bir iş. İncelettim, araştırdım. Ayın 29'unda binen insanlar, ayın 22'sinde de binmişler. Ayın 22'sinde binen insanlar. Ondan bir hafta önce pazar günü de binmişler. Hepsi bizim elimizde belgeli bir şekilde. Ne olursunuz, buradan fırsat oluşturulmasın, ne olursunuz. Gecemizi gündüzümüze kattık, bununla mı uğraşmamız lazım bizim. Bunu bugün gelen arkadaşlarımıza da söyledim, telefonla görüştüklerimize de söyledim; bizim bunlarla mı uğraşmamız lazım? Bizim şu anda uğraşmamız gereken mesele bam başka. Ne kadar nefesimiz yetecek bilmiyorum.Bu iş ne kadar gidecek bilmiyorum. Ama Allahınızı severseniz, bu işlerle uğraşmaktan esas yapacağımız işlerimize zaman kaybediyoruz" dedi.