Soylu'dan "Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı" iddiasına yanıt: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım

20.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Bütçe Komisyonu'nda CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un "Menzilcilerin, İçişleri Bakanlığında kadrolaştığı, atama ve tayin yaptırdığı" iddialarına, "Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım" karşılığını verdi.

"38 BİN 806 KİŞİ İHRAÇ EDİLMİŞ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Bütçeler üzerinde söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İçişleri Bakanlığı bir dönem meğerse FETÖ kuşatmasındaymış. Verdiğiniz rakamlara göre, 38 bin 806 kişi ihraç edilmiş. 5 bin 935 kişiyse görevden uzaklaştırılmış." diye konuştu.

"BİR TANE MENZİLCİ GÖSTERSİNLER BAKANLIĞI BIRAKACAĞIM"

"Menzilcilerin, İçişleri Bakanlığında kadrolaştığı, atama ve tayin yaptırdığı" yönünde dedikodular olduğunu söyleyen Öztunç, "İçişleri Bakanı olarak gönül rahatlığıyla 'Bakanlığımızda herhangi bir tarikat, cemaat yoktur.' diyebilir misiniz?" diye sordu.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Soylu, Öztunç'a, "Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım." karşılığını verdi.

Kurumların yıpratılmaması uyarısında bulunan Soylu, "Beni yıpratın, istediğiniz eleştirileri yapın ama kurumlarımızı yıpratmayın. Yanlış yapıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil." dedi.

"BİRİLERİNİN ÇANAĞINA SU TAŞIYORSUNUZ"

Bütün eleştirileri dinlediğini belirten Soylu, "İstediğiniz eleştiriyi yapın, dinliyorum ama birilerinin çanağına su taşıyorsunuz. Kimin çanağına su taşıdığınızı ben biliyorum ama siz bilmiyorsunuz. İyi niyetli olabilirsiniz ama bir hatırlatmada bulunayım, operasyona gelmeyin. Birileri kurumlarımız üzerinden yeni bir operasyon yapmak istiyor. Buna gelmeyin." diye konuştu.

"OLMAYACAK DİYEBİLİYORSANIZ NE MUTLU SİZE"

Kendisinin, "İçişleri Bakanı Soylu'yu yıpratma gibi bir derdi olmadığını" söyleyen Öztunç, "İddialar var, sizin de bunu cevaplama şansınız olabilir. Gerçekten 'İçişleri Bakanlığında hiçbir cemaat, tarikat artık yok, olmayacak.' diyebiliyorsanız ne mutlu size. Bunun için inanın bir milletvekili olarak sizin kadar mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA