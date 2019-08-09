Bakan Soylu, "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek verdi

09.08.2019 11:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

"BULUŞMALAR YARIM KALMASIN"

Soylu, Twitter'de paylaştığı videoda "Bayramda yola çıkan vatandaşlarımız, bayramın en güzel yanı sevdiklerimizle birlikte olmak, beraber olmak, sevdiklerimizle buluşmaktır. Ne olursa olsun bu buluşma yarım kalmasın. Hepimizin kemeri ses getirsin. Haydi bismillah." ifadelerini kullanarak emniyet kemeri taktı.

Kaynak: AA