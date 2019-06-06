Süleyman Soylu, İmamoğlu'yla tartışan gençle ilgili konuştu: Eşine bıçak çektiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tartıştığı esnafla ilgili bir iddia ortaya attı. Soylu, "Bir genç kafeteryasında ona bir soru sordu. Hanımına bıçak çektiler ve sabahtan akşama kadar taciz ettiler, hala taciz ediyorlar, tehdit ediyorlar." dedi.

Soylu, İstanbul Esenler'de Trabzonlular Dernekleri ile bayramlaşma programındaki konuşmasında, İstanbul'da yapılan hizmetlere değinerek, şehirde kendilerinden önceki dönemlerde yaşanan sıkıntılara ilişkin bilgi verdi. 23 Haziran seçimlerinde Binali Yıldırım için oy isteyen Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun hedef alarak şunları söyledi:

"VALİYE "İT" DEDİ İT"

"Sen geliyorsun ilk gün attığın imza kanuna da hukuka da ahlaka da aykırı. Verilerin kopyalanması, bu devlet adamlığı ciddiyetiyle bağdaşmaz. Dün Trabzon'da havalimanından indi, 'Ben VIP' kullanacağım... Ben Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptım VIP kullanmadım, hakkım yoktu çünkü. Bana ne hak verilirse ben onu yaparım. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptım, o listede adım yoktu. Milletvekili değildim VIP kullanmadım. İktidar partisiyim, ben oraya gitsem beni kim çıkaracak? Ama şundan ürktüm ama derler ki 'Hakkın hukukun yok, yararlanıyorsun.' Sonra milletvekili olana kadar oraları kullanmadım. Şimdi Trabzon'a geldi kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. 'Ben buradan çıkmak istiyorum.' demiş çıkarmışlar. Sonra Ordu'da kullanmak istemiş. 14 kişi, bunların hiçbirisinin, kendisinin dahil kullanma hakkı yok. 'İstirham edelim, öbür taraftan alalım.' Valiye "İt" dedi, it. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"HANIMINA BIÇAK ÇEKTİLER, TEHDİT EDİYORLAR"

"Daha ötesi var. Şurada, Hadımköy'de bir çocuk, bir genç kafeteryasında ona bir soru sordu. Hanımına bıçak çektiler, çocuğun işini yurt dışından telefonlarla sürekli arayıp telefonlarını sosyal medyada verdiler ve sabahtan akşama kadar taciz ettiler, hala taciz ediyorlar, tehdit ediyorlar. Çocuk sipariş alamıyor. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. Böyle bir zihniyetteki insanlara İstanbul teslim edilecekse yarın HDP ile PKK'yla, Kandil'dekilerle beraber, kol kola yürüyeceklere İstanbul teslim edilecekse bizim söyleyecek bir sözümüz yok."

NE OLMUŞTU?

Esnaf ziyareti sırasında İmamoğlu'na, Hadımköy'de KİPTAŞ AVM içinde pizzacılık yapan bir esnaf, Habertürk canlı yayınında sorulan bir soru üzerine sosyal medyaya düşen videoyu sormuştu.

İmamoğlu, videonun tamamını izletmek istese de esnaftan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine İmamoğlu, "Bilgin olmadan hiç kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda. Zavallı medya bile tamamını yayımlamaktan çekiniyor. Genç bir insan olarak sana söylüyorum. Çoluğuna, çocuğuna, sana kim iftira atabilir?" diye sormuştu.

Esnaftan, "Kimse atamaz" yanıtını alan İmamoğlu, "Bana da atma" diyerek karşılık vermişti.

Kaynak: AA