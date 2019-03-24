Sovyetler'in Kayıp Denizaltısı 77 Yıl Sonra Bulundu
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı savaşırken 40 mürettebatıyla kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sovyetler Birliği'ne ait denizaltı 77 yıl sonra bulundu.
Sovyetler Birliği Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan U-308 tipi 'Semga' isimli denizaltı İkinci Dünya Savaşı sırasında Baltık Denizi'nde ortadan kaybolmuştu. Savaştan sonra da aranan denizaltı bir türlü bulunamamıştı.
77 YIL SONRA BULUNDU
Semga isimli denizaltı kaybolduktan tam 77 yıl sonra araştırmacılar tarafından Finlandiya Körfezi'nde bulundu.
TOP İSABET ETMİŞ!
Yapılan araştırmada top isabet etmesiyle denizaltının battığı tespit edildi. Ekip tarafından denizaltı üzerinde araştırma çalışmalarının sürdürüleceği açıklandı.
Kaynak: İHA
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