Şov Yıldızı Kim Kardashian, Takipçilerine Yatak Odasına Kurdurduğu Düzeneği Gösterdi
Reality şov yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yatak odasına kurdurduğu düzeneği takipçileriyle paylaştı.
Giydiği kıyafetler ve yaptığı makyajlarla adından söz ettiren Kim Kardashian, son olarak takipçilerine yatak odasının kapılarını açtı.
Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Kardashian, yatak odasına kurdurduğu televizyon düzeneğiyle herkesi şaşırttı.
LÜKS MALİKANESİNİN KAPILARINI AÇTI
Kardashian, eşi Kanye West ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı malikanenin yatak odasındaki ilginç düzeneği sosyal medya hesabından paylaştı. Minimalist tasarımlı malikanesinin kapılarını Vogue dergisine açan 38 yaşındaki Kardashian, daha sonra da Instagram'daki takipçilerine bir sürpriz hazırladı.
YATAK ODASINDAKİ DÜZENEK HERKESİ ŞAŞIRTTI
Kardashian ve West çiftinin, Los Angeles'taki Hidden Hill bölgesinde bulunan malikanesinin tasarımı Axel Vervoordt'un imzasını taşıyor. Ayrıca Kanye West de tasarım konusundaki fikirlerini bu malikanede uyguladı.
Yatak odasından paylaşım yapan Kardashian, uzaktan kumandayla çalışan bu sistem uyarınca önce perdeler kapatılıyor. Ardından da yine uzaktan kumandayla yer döşemesinin belli bir kısmı yavaş yavaş yükseliyor ve geniş ekranlı bir TV ünitesi ortaya çıkıyor. Daha sonra yine uzaktan kumanda kullanılarak bu ünite yer döşemesindeki yerine yerleştiriliyor. Kim Kardashian'ın evindeki bu ayrıntı takipçilerinin çok dikkatini çekti.
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para var huzur yok. . Para var görgüsüzlük çokCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne var ki bunda o paraya bunu mu yaptirmis zevksiz...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sen gel bende ne düzenek var. . .Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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OHA YA YAZIKLAR OLSUN. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Türk kadını yemez bu numaraları. Onlar bu düzeneğe baktığında ki ilk yorumları '' Toz tutar bu. . ! ''Cevap Yaz 27 2 Yayından Kaldır