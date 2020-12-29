Southampton - West Ham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Southampton - West Ham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

29.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:34
Southampton - West Ham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Southampton - West Ham maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Southampton - West Ham maçıdır. Peki Southampton - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

SOUTHAMPTON - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Southampton - West Ham maçı 29 Aralık Salı günü (yani bugün) akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

SOUTHAMPTON - WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Southampton - West Ham maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz.

SOUTHAMPTON - WEST HAM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, St.Mary's Stadyumu, Southampton'da oynanacak.

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