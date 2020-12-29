Southampton - West Ham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
29.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:34
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Southampton - West Ham maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Southampton - West Ham maçıdır. Peki Southampton - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
SOUTHAMPTON - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Southampton - West Ham maçı 29 Aralık Salı günü (yani bugün) akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.
SOUTHAMPTON - WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Southampton - West Ham maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz.
SOUTHAMPTON - WEST HAM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, St.Mary's Stadyumu, Southampton'da oynanacak.