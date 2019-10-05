Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Mikonos'tan Türkiye'ye 10 kiloluk kaya getirerek cam fanusa koydu

05.10.2019 08:56

Et tuzlama hareketiyle dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, son yaptığıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Hayatının büyük bir kısmını spora ayıran Gökçe, son olarak Mikonos'ta 10 kiloluk kayayla antrenman yaptı. Gökçe daha sonrada 10 kilo ağırlığındaki kayayı Türkiye'ye getirdi.

YUNAN ADASINDAN KAYA GETİRTTİ

İstanbul, New York, Miami, Dubai ve Abu Dabi'de restoranı olan Nusret, geçtiğimiz günlerde beline büyük bir taş bağlamış ve verdiği pozları Instagram'da paylaşmıştı. Gökçe, antrenmanlarında kullandığı kayayı Türkiye'ye getirerek cam fanusun içine koydu.

KAYAYI CAM FANUSA KOYDU

Nusret Gökçe, o kayayı Etiler'deki restoranında cam muhafaza içinde sergilemeye başladı. Kayanın önünde poz veren Gökçe, o anların fotoğrafını "Sence bunun değeri ne kadardır?" notuyla Instagram hesabından paylaştı.