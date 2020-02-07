Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu

Renkli yaşantısı ve dünyanın pek çok yerine gerçekleştirdiği seyahatler ile dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından üstsüz pozunu takipçileriyle paylaştı. Taşpınar'ın söz konusu paylaşımına adeta beğeni yağdı.

07.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:44
Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren , hesabından yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Instagram hesabında 563 bin takipçisi bulunan sosyetik güzel, sahilde çekilmiş üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Taşpınar'ın söz konusu paylaşımı 4 binin üzerinde beğeni aldı.

MEKSİKA TATİLİNDE BİR TABAK ÇEKİRGE YEDİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde tatil için Meksika'nın Tulum bölgesine giden ünlü ikoncan Eda Taşpınar, bir tabak dolusu çekirge yedi. Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım tartışmalara neden oldu. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.


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: Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
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