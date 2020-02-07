Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
Renkli yaşantısı ve dünyanın pek çok yerine gerçekleştirdiği seyahatler ile dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından üstsüz pozunu takipçileriyle paylaştı. Taşpınar'ın söz konusu paylaşımına adeta beğeni yağdı.
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Eda Taşpınar, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Instagram hesabında 563 bin takipçisi bulunan sosyetik güzel, sahilde çekilmiş üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Taşpınar'ın söz konusu paylaşımı 4 binin üzerinde beğeni aldı.
MEKSİKA TATİLİNDE BİR TABAK ÇEKİRGE YEDİ
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde tatil için Meksika'nın Tulum bölgesine giden ünlü ikoncan Eda Taşpınar, bir tabak dolusu çekirge yedi. Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım tartışmalara neden oldu. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.
Haber Videosu: Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
-
Photoshoplu bunlarCevap Yaz Yayından Kaldır
-
cahil kediden korktuğun kadar, tahsilli aslandan korkmam.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
eskiden ar namus haya denilen şeyler insanlarda olurdu. . . şimdi ise hayvanlarda daha çok haya görür olduk. . . kuşlar bile çiftleşirken yuvasına giriyor. . . ne demek istediğimi anlayan akıl sahibi kulların olduğunu biliyorum. . . gerizekalılara sözüm yok anlamaz onlar sözlerimi. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
abi virüs getirecek ne çekirgesi kontrolden geçiyordur umarım ydışından gelenlerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
AH BE PARASIZLIĞIN GÖZÜ KÖR OLSUN HAYATI BU HATUN GİBİ YAŞAMAK VARDI.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Arkası dönük üstsüz poza olay demem benCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
-
Resimleri bile nasıl heyecanlandırdı beni gerçekten harikaCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
-
arkadaşlar belkide çekindi azıcık utandı kızcez onun için yüzünü vermedi resme ıhııı hııı ıhhh ıh. =;)))PpppCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
Hatunların resimleri yüzde sekseni photoshopCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Valla ben utandım ya.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır