Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan bikinili cesur paylaşım

Her yazsergilediği bronz teni ve fiziğiyle büyük beğeni toplayan Eda Taşpınar, bikinili poz vermede sınır tanımıyor.

CESUR BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Yaz tatillerini Yunanistan'ın gözde tatil beldesi Mikanos'ta geçiren ve burada çekilmiş birbirinden güzel karelerini hesabından paylaşan Taşpınar, yine Mikanos'ta çekilmiş cesur bikinisiyle objektiflere poz verdi.

Taşpınar sarı bikinisiyle verdiği pozunu yorumlara kapalı olarak paylaştı.

45 DAKİKA POZ VERMİŞTİ

İkoncan, sosyal medya hesabına yüklediği beyaz bikinili fotoğrafı için 45 dakika boyunca poz verdi. O kadar uğraşmasına rağmen bu kareyi sadece 8 bin kişi beğenmişti.