Sosyetik güzel Eda Taşpınar, bikinisiyle kayalıkların üzerinde poz verdi
Yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından bu sefer de kayalıkların üzerine uzanarak verdiği bikinili fotoğrafını paylaştı.
Moda Deniz Kulübü'nün başkanı Teoman Taşpınar'ın sosyetik kızı Eda Taşpınar, yaz aylarında yaşamını Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yaparak sürdürüyor. Taşpınar cesur bikinisiyle verdiği pozla yine dikkatleri üzerine çekti.
KAYALIKLARIN ÜZERİNDE POZ VERDİ
Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu sefer de bikinili bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Bronz teniyle ve düzgün fiziğiyle Taşpınar, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
"KİMSE KİMSEYİ RAHATSIZ ETMİYOR"
Eda Taşpınar, Yunan adası Mikonos'ta 4 aylığına 200 bin TL'lik lüks bir villa kiralamıştı. Taşpınar "Mikonos'a 16 yıldır geliyorum. Yılın 4 ayı kalıyorum. Buraya 'parti adası' diyenlere kızıyorum, haksızlık! Mikonos'ta doğallık, gerçeklik, huzur ve güzel bir enerji var. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Kasmıyor" demişti.
-
abi kadın yılın 250 günü tatilde bu nasıl hayat arkadaş. bizde 10 gün yıllık izne cıkabilirsek göbek atıyoz oda borç harçCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Tek kelimeyle Şeytan işini harika yapıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
-
bende yanına uzansam ne olurduCevap Yaz Yayından Kaldır
-
4 aylığına 200 bin mi ben yıllarımı iş hayatına verdim 15 bine palıo zor aldım, onunda masrafı ağır geldi, geri sattım , adaletini sevdiğimin dünyasıCevap Yaz Yayından Kaldır
-
sizde kasacak yermi kalmis biraz aynaya bakmanizi tafsiye ederim . eda hanimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
yavrum çok güzel ya kaliteli yavruCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
iğrençCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır