Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Bu Kez Çikolatayla Şov Yaptı!

Dünyada büyük bir üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe çikolata videosuyla izlenme rekoru kırdı.

4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret, İstanbul Etiler'deki restoranında çektiği çikolata videosunu sosyal medyadan paylaştı. Restoran menüsüne yeni eklediği tatlıyı duyuran Nusret'in profiterole çikolata sosu dökerken çektiği videosu olay oldu. Nusret videoyu "Çok yakında" notuyla paylaştı. Nusret'in çikolata dökme videosu kısa sürede 4 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

"ÇİKOLATA İŞİNDE DE DÜNYA DEVİ OLACAK"

Nusret Gökçe'nin videosuna yorum yapan bir takipçisi, "Kral et işinden sonra, çikolata işinde de dünya devi olacak." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Profiterol, etin yanında iyi gider mi emin değilim." yorumunu yaptı.