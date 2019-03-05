Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu
Denizli'de eşinden ayrılan bir çocuk babası eski uzman çavuş, "Yeter artık dayanamıyorum. Bitsin artık bu çile bitsin" şeklinde not bıraktıktan sonra av tüfeğiyle kendisini vurarak yaşamına son vermek istedi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde eşinden ayrılan bir çocuk babası eski uzman çavuş, sosyal medya hesabından not bırakıp tüfekte kendini vurdu. Ağır yaralanın adamın tedavisi sürüyor.
SİNİR KRİZİ GEÇİRİP KENDİNİ VURDU
Olay, Sığma Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşandı. Eski uzman çavuş olduğu öğrenilen M.U, iddiaya göre bir süre önce eşinden ayrılınca psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bir çocuk babası olan M.U, yalnız yaşadığı evinde geçtiğimiz gün sinir krizi geçirerek kendisini av tüfeğiyle vurdu.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesine götürdü. Durumu ağır olan M.U. ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
SOSYAL MEDYADAN NOT YAZDI
M.U, olaydan bir süre önce sosyal medya hesabından eşinden ayrıldığı ve bunun acısına dayanamadığı yönünde bir paylaşımda bulundu. M.U. paylaşımında, "Meğer ne zormuş ayrılık. Hani candan bir parça kopar ya, hani aldığın nefes canını yakar, yüreğin koskoca bir bedene dar gelir ya öyle bir şey. Bir daha gelmeyeceğini bilmek, başkasının olma ihtimalinin var olması çok yakıyor canını insanın. Sanki kıyamet kopmuş gibi, dünya yerle bir olmuş gibi işte. Her gün ölmek ne acıymış meğer. Bu nasıl acıdır Allah'ım, bu nasıl derttir? Al artık benden emanetini, bu canı. Allah'ım al da bitsin bu acı, yeter artık dayanamıyorum. Bitsin artık bu çile bitsin" yazdı.
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MALESEF Kİ GÜNÜMÜZ ZAMANINDA ÇOĞU ERKEK BU DURUMU YAŞAR OLDU, KADINLAR ÇOK TEHLİKELİCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bukadar vicdansız merhametsiz oldular ne kadar uçkur düşkünü oldular eşlerini çocuklarını kullanarak bu denli yoldan çıktılar yasalar değişmeli kesinlikle çocuk neden hep annedeCevap Yaz Yayından Kaldır
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İşte Sevmek Denilen Şey Bu. . Ama bunu kim ne kadar alıyor yada algılıyor oda ayrı bir tartışmaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Sorumlu kim biliyor musun ? Ben biliyorum, Televizyon Dizileri, Populer Şarkılar ve Eğitim Sistemi. İzlemesen bile illaki markette, pazarda, çarşıda, arabayla yanından geçen adamın teybinde çalarak sana dayatılıyor. Seni motive eden bir şarkının sözleri kendisine zorla dinlettiğin birisini çileye sokabilir bu yüzden yüksek sesle müzik dinlemek yasaktır (Gerekçe bu olmasa bile doğru bir şey değil) Devlerin Aşkı Büyük Olur Ya Dağlar Yerle BirOlacak Ya kıyametler kopacak demek geldi içimden. KızmaCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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Öncelikle Allah şifa versin ıslah etsin inşallah. Hiç bir insanoğlu vazgeçilmez değildir. Evet zordur ayrılık ama intihar edecek kadar değil. Hiç kimse uğruna cehennemde yanacak kadar kıymetli değildir.. vesselamCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır