Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da polis tarafından düzenlenen operasyonda sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, günlük kiraladıkları evi de eş cinsel ilişki kurma amaçlı kullandıkları ortaya çıktı.

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON YAPILDI

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yapan erkeklerin olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, eş cinsel ilişkide bulunan şüphelilerin kimliğini belirledi.

DAHA ÖNCEDEN DE FUHUŞTAN SABIKALARI VAR

Bugün düzenlenen operasyonla da C.E. (20) ve İ.D. (24) gözaltına alındı. Poliste fuhuş yapmaktan kaydı bulunan iki kişinin, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ve günlük kiraladıkları evlerde cinsel ilişkiye girdikleri belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA