Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi Son dakika: Sosyal medyadan koronavirüs konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görülmesi halkı büyük endişeye sevk etti. Bu durum sosyal medyada iletişim kirliliği ve sağlıksız bilgi oluşmasına sebep olurken, sosyal medyadan koronavirüs hakkında endişeye düşürme amaçlı paylaşım yapan 29 kişi gerekli işlemler için yetkili birimlere bildirildi.

HALKI ENDİŞEYE DÜŞÜRMEYİ AMAÇLIYORLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece yarısı, Türkiye'de bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurması vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Endişeye kapılan halk, aldıkları önemlerini artırırken bir hamle de sosyal medyada koronavirüs hakkında kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşım yapanlar için geldi. Tespit edilen 29 kişinin gerekli mercilere bildirildiği açıklandı.

ÜLKEDE İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı açıklamada bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Vakanın nerede görüldüğüne ve kimliğine dair bir bilgi paylaşmayan Koca, hastanın durumunun iyi olduğunu ve ailesinin de karantina altına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA