Sosyal medyada tepki çeken asansör görüntüleri
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Esenyurt, Güncel

Sosyal medyada tepki çeken asansör görüntüleri

ESENYURT'ta bir kişinin, koronavirüs korkusuyla elleri yerine asansör düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, tepki çekti.

26.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:27
Sosyal medyada tepki çeken asansör görüntüleri
ESENYURT'ta bir kişinin, koronavirüs korkusuyla elleri yerine asansör düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, tepki çekti.

Esenyurt'ta bulunan bir binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde tuvalet kağıdı bulunan kişi, koronavirüs korkusuyla, eli yerine ayaklarıyla asansörün düğmesine basarak bulunduğu kata çıkmaya çalışıyor. Bina sakinleri, kirli ayakkabısıyla asansör düğmesine basan kişinin kendilerine virüs bulaştırabileceğini belirterek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılarak çok sayıda kişinin tepkisini çekti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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