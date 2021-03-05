Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı
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Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı

05.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:15
Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı

SAMSUN'da bir sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. (23), polis tarafından gözaltına alındı.

SAMSUN'da bir sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. (23), polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı. Hareket geçen ekipler, Yonca B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B., adliyeye sevk edildi.Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü. 


Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı
Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı
Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı
Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı
Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

Haber Yorumları (1)
TC: CEZANIZI BULURSUNUZZ INSALLAH
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