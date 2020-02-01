: Sosyal medyada paylaşılan koronavirüs fotoğrafı, canlı yayında Bakan Koca'ya soruldu

01.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:07

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yatırılan 6 yaşındaki Çinli çocuğa koronavirüs tanısı konulduğu iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Hatta konuyla ilgili bir de bilgisayar ekranında çekilmiş ve "Pozitif" ibaresinin yer aldığı fotoğraf paylaşılmış, bu da vatandaşlarımız arasında büyük paniğe neden olmuştu.

"YANLIŞLIKLA KESİN TANI ALANI İŞARETLENMİŞ"

Olayın yankıları sürerken bugün canlı yayına çıkan ve önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında konuyla ilgili bir soru yöneltilmesi üzerine duruma açıklıklık getirdi. Koca, yaptığı açıklamada "Orada devamında öyle bir durum olmadığını açıklamıştım. Daha numune talebi yapılırken ön tanıyı işaretlersiniz. Ancak orada yanlışlıkla kesin tanı alanı işaretlenmiş" ifadelerini kullandı.

DÜN DE BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakan Koca, konuyla ilgili sosyal medyadan dün yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik 'koronavirüs şüphesi', henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu 'kesin tanı' gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmî açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Haber Videosu