Adana Şehir Hastanesi'nde düzenlenen sıra gecesi sosyal medyada gündem oldu

25.09.2019 12:18

Adana Şehir Hastanesinde yöneticilere ve personele öğle yemeğinde hastane yönetimi tarafından sıra gecesi düzenlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla da "sıra gecesi" gündem oldu.

Yerleşim yerine uzaklığıyla bilinen Adana Şehir Hastanesinde yöneticilere ve personele öğle yemeği esnasında hastane yönetimi tarafından davullu zurnalı "Urfa Sıra Gecesi" düzenlendi. Hastanede gerçekleşen olay günün en çok konuşulan konusu olurken yaşananlar tepki topladı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında hasta ve hasta yakınlarının bulunduğu bir ortamda davullu zurnalı eğlence düzenlenmesine eleştiri geldi.

YAŞANANLARI BAKAN'A SORDULAR

Yaşananları ise CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin meclis gündemine taşıdı.

Şevkin, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın şu sorulara yanıt vermesini istedi:

1- Adana Şehir Hastanesi'ndeki yöneticilere ve personele öğle yemeği esnasında 'Urfa Sıra Gecesi' düzenlenmesindeki amaç nedir?

2- Resmi kurumda mesai saatlerinde düzenlenen müzikli eğlence; devlet kurumu ciddiyetine yakışmadığı gibi hastanede tedavi gören, şifa arayan hastalara karşı bir hakaret niteliği taşımaz mı?

3- Çalışanlara moral-motivasyon bahane ediliyorsa mesai saatleri dışında, hastane dışındaki bir mekanda organizasyon yapılması daha doğru olmaz mıydı?

4- Sıra gecesi düzenleme kararını kim vermiştir? Sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır?

5- Türkiye'deki diğer şehir hastanelerinde de böyle bir uygulama var mıdır?

6- Sayıştay raporuna göre, Elazığ'da 1 TL ödenen kemoterapi ilacı hazırlanmasına, Adana Şehir Hastanesi'nde 356 TL ödenmesinin nedeni nedir?