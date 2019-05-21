Sosyal Medyada Ahmet Hakan'a Tepki Yağdı

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Gazeteci Ahmet Hakan'ın soruları yanıtlayan İmamoğlu'na karşı sergilenen tavır sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca programın erken bitirildiği iddiası da Twitter'da çok konuşuldu.

Ekrem İmamoğlu, dün gece 22.00-00.00 arası yayın yapması beklenen Tarafsız Bölge programına konuk oldu. İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

MESLEKTAŞLARI DA TEPKİ GÖSTERDİ

CNN Türk, Tarafsız Bölge programının yayın süresi 120 dakika olarak belirledi. 22.00'da başlayan programın 00.00'da bitmesi bekleniyordu. İmamoğlu'nun İBB'deki israf iddialarını anlatacağı sırada araya giren Hakan, "Süre bitti" dedi. İmamoğlu da bunun üzerine "12'de bitecek dediler" diye konuştu. Hakan, programı 1 saat 28 dakika sonra bitirdi. Bunun ardından Hakan'ın programı gelen bir talimat üzerine erken bitirdiği iddia edildi. Sürenin erken bitmesi Twitter'da gündem oldu. Hakan'a meslektaşı Sevilay Yılman ve Ömer Turan da tepki gösterdi.

Twitter'da Hakan'a yönelik bazı tepkiler;