Sosyal Medya Fenomeni Selin Ciğerci, Hastanelik Oldu!
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ameliyat olduğunu ve durumun iyi olduğunu takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, safra kesesi ameliyatı oldu.
"TAKİPÇİLERİM DUA EDERSE ÇOK MUTLU OLURUM"
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Ciğerci paylaşımına, "Uzun zamandır tedavi oluyordum sizlere asla belli etmek istemedim. Mide sıkıntılarım vardı. Safra kesemdenmiş ameliyat oldum ve safra kesemi bu sabah aldılar. Seven takipçilerim bana dua ederse çok mutlu olurum." notunu ekledi.
BABASI SÜRPRİZ YAPMIŞTI
Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra sosyal medyanın da etkisiyle üne kavuşan Selin Ciğerci'ye babası sürpriz yapmışı. Ünlü fenomene babası 1,5 miyon TL değerinde Cadillac Escalede almıştı.
YORUMLAR (20)
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insallah kara haber gelir...tabi bizim için beyaz haber...önce baba acısı çek .çünkü o senden daha suçluCevap Yaz Yayından Kaldır
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allah seni o yataktan kaldırmaya sevenlerin kim acaba ki birde haber gönderiyorsun..allah en ağır aciyi sana yasataCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Normal insan olsaydın seninde SAFRA kesen olurdu,misssCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ölsede millet bir ar yoksunun dan kurtulsaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bizde meraktan öldüydükCevap Yaz 7 Yayından Kaldır