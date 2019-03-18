Sosyal Medya Fenomeni Selin Ciğerci, Hastanelik Oldu!

Sosyal Medya Fenomeni Selin Ciğerci, Hastanelik Oldu!

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ameliyat olduğunu ve durumun iyi olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, safra kesesi ameliyatı oldu.

"TAKİPÇİLERİM DUA EDERSE ÇOK MUTLU OLURUM"

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Ciğerci paylaşımına, "Uzun zamandır tedavi oluyordum sizlere asla belli etmek istemedim. Mide sıkıntılarım vardı. Safra kesemdenmiş ameliyat oldum ve safra kesemi bu sabah aldılar. Seven takipçilerim bana dua ederse çok mutlu olurum." notunu ekledi.

BABASI SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra sosyal medyanın da etkisiyle üne kavuşan Selin Ciğerci'ye babası sürpriz yapmışı. Ünlü fenomene babası 1,5 miyon TL değerinde Cadillac Escalede almıştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (20)

Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.