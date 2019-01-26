Sosyal Medya Fenomeni Reynmen'in Şarkısı 5 Saatte 4 Milyon İzlenmeye Ulaştı

Çektiği vine videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, yayınladığı 'Derdim Olsun' şarkısıyla saatler içinde tıklanma rekoru kırdı.

5 SAATTE 4 MİLYON TIKLANDI

Reynmen'in şarkısı YouTube'da 5 saat içinde 4 milyon tıklanmaya ulaştı. Şarkı Youtube trendlerde bir numara oldu.

DÜNYA LİSTELERİNE GİRDİ

Fenomen Yusuf Aktaş'ın şarkısı saatler içinde dünya listelerinde de yerini aldı. Aktaş'ın şarkısı Avusturya'da 33, Azerbeycan'da 45, Makedonya'da 38, Almanya'da 24, Bulgaristan'da 49'uncu sırada yerini aldı.

"BEN İDRAK ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Twitter'da da kısa sürede trend listesine giren Reynmen, "Ben idrak etmeye çalışıyorum şu an ne oluyor?" dedi.

ÜNLÜ İSİMLERLE VİDEO ÇEKTİ

Çektiği videolarla adını duyuran Reynmen, Dominik Cumhuriyeti'ne giderek Acun Ilıcalı ile video çekmiş daha sonra da birçok ünlü isimle videolar çekmişti.