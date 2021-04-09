"Sosyal Hizmet Şehri" projesine katkı için "İyilik Müzayedesi" yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Darülaceze, Abdülhamid Han'ın serveti ve özel eşyalarının bağışlanmasıyla başlayan bir hikaye. Biz inşallah bu güzel hikayeyi sosyal hizmet şehrinde de devam ettireceğiz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Darülaceze, Abdülhamid Han'ın serveti ve özel eşyalarının bağışlanmasıyla başlayan bir hikaye. Biz inşallah bu güzel hikayeyi sosyal hizmet şehrinde de devam ettireceğiz."dedi.

Darülaceze Başkanlığının Arnavutköy Yassıören'de inşasına başlanacak "Sosyal Hizmet Şehri" projesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen İyilik Müzayedesi'ne katılan Selçuk, bakanlık olarak huzurevleri, engelli merkezleri, kadın konuk evleri ve çocuk evleriyle hizmete devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Selçuk, "Darülaceze, Abdülhamid Han'ın servetinden 10 bin altınla birlikte özel eşyalarından bazılarının müzayedede satılmasıyla elde edilen 7 bin altının bağışlanmasıyla başlayan bir hikaye. Biz inşallah bu güzel hikayeyi sosyal hizmet şehrinde de devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha ileri bir noktaya getireceğiz. Müzayede emeği geçen tüm arkadaşlara, Darülaceze Başkanı Sayın Hamza Cebeci ve İdare Meclis Üyesi Sayın Bilal Erdoğan olmak üzere her birisine ayrı ayrı emekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Darülacezenin hak ettiği düzeyde bilinmesini sağlamaya çalışıyoruz"

Müzayedeye katılan Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan da Darülaceze'nin dünya çapında gelenekler başlatmış bir kurum olduğunu belirterek, "Bu tür zenginliklerin farkında olmayabiliyoruz. Biz de idare meclisinde bulunduğumuz süre içerisinde bütün arkadaşlarım ve başkanımızla birlikte Darülacezenin daha iyi tanınması, nasıl çığır açan bir kurum olduğunun anlaşılması için çalışmalar yapıyoruz. Darülacezenin hak ettiği düzeyde bilinmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu müzayede fikri de bu anlamda darülacezenin kuruluşuna bir gönderme. Abdülhamid Han'ın bizzat kendisinin de bazı eşyalarını vererek başlattığı bir müzayededen toplanan gelirler buranın inşaatında ve yapılmasında kullanıldı. Kendisi bizzat buraya katkıda bulundu. Dolayısıyla burası gerçekten o günün şartlarında millete mal olan kurum olarak inşa edildi." ifadelerini kullandı.

Darülaceze'nin en çok ihtiyaç sahibi olanlarına hizmet verdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugünden sonra da bu hizmet devam edecek. Ama 21. yüzyılın şartlarında hem nüfus içerisindeki yaşlıların sayısı artıyor hem de çekirdek aileden artık bireyciliğe doğru hızla giden bir toplumsal yapı içerisinde bu tür ihtiyacı olan insanların sayısı artıyor. Başkanımızın da (Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci) dediği gibi dünyada ve ülkede bu tür kurumlara ihtiyaç artıyor. Bizim de 21. yüzyılın bu rüzgarlarının karşısında bu kapasiteyi ve hizmetin varlığını artırmamız gerekiyor. 21. yüzyıl düzeyinde bir hizmet veren bir kurum inşa etmemiz gerekiyor. Elbetteki Okmeydanı'ndaki bu mükemmel kurumun bugünün şartlarında hizmet vermesi için yapılabilecek her şey yapılıyor. Yeni sosyal hizmet şehrimiz, inşallah 21. yüzyıla damgasını vuracak dünyada eşsiz bir kurum olma iddiasını ileri taşıyacak olması itibariyle çok önem taşıyor."

Bugünkü programın aslında müzayedenin başlangıcı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Çünkü salgın şartlarında ne çok kalabalık olabiliyoruz ne çok uzun devam edebiliyoruz. Bugün başlayan müzayede bundan sonra uzaktan müzayede imkanlarının da kullanılmasıyla belki de Sosyal Hizmet Şehri inşaatı bitene kadar sürecek. Belki buraya objeler katılacak ve bir yandan bunları alanlar olacak. Onun için bu bir başlangıç, burada olanlarınız bunları yaymakla bir yandan görevlisiniz. Bugün burada katkı sağlayacaksınız elbette ama bizim sizlerden beklentimiz bu müzayededen haberdar olmasını sağlamanız, uzaktan da olsa bu müzayedeye katılmalarını teşvik etmeniz." değerlendirmesini yaptı.

Darülaceze olarak sosyal hizmet şehrini inşa etmenin önemine değinen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah biz sosyal hizmet şehrini hem inşa edecek hem Darülaceze bugün nasıl ayakta kalacak şekilde yapılandırılmış ve bugünlere geldiyse, yüzyıl sonrasına sağ salim daha büyük kapasite ile daha büyük hizmetle ulaşacak bir kurumun da aslında bugün yeniden temellerini atıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hayırlarla bu kuruma katkı sağlayanlara 'Darülaceze gönüllüsüyüm' deyip çalışmalarımıza devamlı katılanlara ve bundan sonra katkı sağlayacak olanlara, idare meclis üyelerine Sayın Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza bizim ufkumuzu yükselttiği, bizi teşvik ettiği için hayırlı olmasını diliyorum. Bu başlangıç ve bunun devamında güçlü bir şekilde Darülaceze'yi destekleyelim. Darülaceze'nin geleneklerinin bilinmesini ve anlaşılmasını sağlayalım."

İyilik Müzayedesi

131 yıl önce Darülaceze'nin kuruluşuna katkı sağlamak amacıyla düzenlenen müzayedeye Sultan Abdülhamid Han kendi şahsi servetinden bağışladığı özel eşyalarıyla öncülük etmiş, bu büyük hayır hareketine binlerce hayırseverin katılmasını sağlamıştı. Darülaceze o günden beri tüm hizmetlerini hayırseverlerin ve gönüllülerin bağışlarıyla yürütülüyor.

Sosyal Hizmet Şehri'nin inşasına katkı için Yusuf İyilik tarafından bağışlanmış sanat eserleri müzayedede sahiplerini buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan