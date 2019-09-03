Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu

Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sosyal deney görüntüsü çekmek için iç çamaşırıyla sokakta dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

03.09.2019 23:33
Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sokakta iç çamaşırlarıyla dolaşarak insanların tepkisini ölmek isteyen adamı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

KIŞKIRTICI HAREKETLERDE BULUNDU

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalova'dan sosyal deney yapmak için arkadaşları ile Kocaeli'ye geldiğini ileri süren A.Ş. isimli şahıs, sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak insanların tepkisini ölçmek istedi. Şahıs sokakta dolaşırken, arkadaşları ise o anları görüntülemek istedi. Sokak ortasında iç çamaşırıyla dolaşıp kışkırtıcı hareketlerde bulunan şahsı gören vatandaşların bir kısmı polisi arayarak şikayette bulunurken, duruma tepki gösteren bir grup ise A.Ş.'yi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.Ş.'yi öfkeli kalabalığın arasından kurtardı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENEN ŞAHSA POLİS MAĞAZADAN KIYAFET ALDI

Polis ekipleri tarafından A.Ş yarı çıplak bir şekilde polis merkezine götürdü. Şahsın polis merkezinde verdiği ifadesinde sosyal deney yapıp vatandaşların tepkisini ölçmek istediğini söylediği öğrenildi. Bir polis memuru ise mağazaya giderek şahsa giyinmesi için kıyafet aldı. Polis memurunun aldığı kıyafetleri giyen şahıs, daha sonra sağlık kontrolü yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan sağlık kontrolünün ardından şahıs tekrar polis merkezine götürüldü.

Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu
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YORUMLAR (8)

  • MEHMET:
    sosyal deneymiş, bunların hepsi oyun kimse sesini etmese , tepki vermese çıplak kampı bile açarlar bunlar.
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  • TİM0135:
    Bu linç kültürüyle kendini ispata çalışan aptallar fırsatı bulsun eniğine cücüğüne tecavüz eder,sıradan geçirir,insan öldürür hayvan katleder ve içlerinde pedofili de vardır.
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  • GÖLCÜKLÜ:
    ne anlatıyosun sen birader.sen gel çıplak dolaş bak sana ne yapıyoruz
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  • BİR ZAMANLAR ANADOLU:
    Adamın derdini sıkıntısını sormadan etmeden hemen linç pata küte,ne kadar embesil varsa bu ülkeye toplanmış!
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  • TÜRK:
    Adını anadolu yazmışsın ama ruhun tayland. Tabi millet video çekecek diye ahlaksızlığı meşrulaştıralım değil mi?Senin gibi sapık zihniyetlerin bu ülkeden gitmesi lazım.Çıplaklığı ahlaksızlığı savunan sizin gibiler Yallah Amsterdam a
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