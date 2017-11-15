Sorun Yaşayan Çiftlere Danışmanlık Hizmeti

Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla anlamlı bir projeyi hayata geçiren Yunusemre Kent Konseyi, çeşitli nedenlerle problemler yaşayan çiftlere sorunlarını aşmaları amacıyla aile danışmanlığı hizmeti veriyor.



Yunusemre Kent Konseyi, Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla ilçede yaşayan ve evliliğe giden yolda veya evlilik hayatlarında, çocuk aile ilişkileri, ergen problemi ve evlilik problemi gibi sorunlar yaşayan çiftlere ücretsiz olarak aile danışmanlığı hizmeti veriyor. Aile Danışmanı Sema Yıldırım tarafından hizmet binasında verilen eğitimlerde aileler yaşadıkları sorunları iletişimle aşmaya çalışıyor.



50'ye yakın çift hizmetten faydalandı



Bugüne kadar yaklaşık 50 çifte yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Aile Danışmanı Sema Yıldırım konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aile Danışmanlığı projesini Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin desteği Yunusemre Kent Konseyi'nin katkılarıyla ilçede başlatmış bulunmaktayız. Bizlere başvuruda bulunan ailelerimiz ve vatandaşlarımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Projeye başladıktan sonra iyi dönüşler aldık. Bire bir eğitimlerde bulunuyoruz. Aile danışmanlığı desteği ile vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamalarının önüne geçiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 50'ye yakın vatandaşımıza eğitim verdik" diye konuştu.



Aile Danışmanlığı hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı 444 62 09 No'lu Çağrı Merkezini arayarak ya da Yeni Mahalle Malta Yolu Caddesi No. 18 A'da bulunan Yunusemre Kent Konseyi'ne gelerek başvuruda bulunabilecek. - MANİSA