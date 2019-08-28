Şort paylaşımıyla tepki çeken Ömür Gedik, eleştirilere çektiği video ile yanıt verdi

28.08.2019 12:54

Şarkıcı Ömür Gedik sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı. "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." ifadelerini kullanan Gedik'e sosyal medya kullanıcılarından eleştiri yağdı. Gedik gelen tepkiler sonrası video paylaşarak açıklama yaptı.

"YERİNE GÖRE GİYİNMEK DİYE BİR ŞEY VAR"

Ömür Gedik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şort meselesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yerine görene giyinmek diye bir şey vardır. Her yerde her şeyi giyemezsiniz. Yatak odası kıyafetiyle sokakta gezemezsiniz, bakkala gidemezsiniz, bir alışveriş merkezine gidemezsiniz. Bugün benim AVM'de gördüğüm kızın giydiği şort gerçekten şort denmeyecek şekildeydi. Popoyu baya açıkta bırakan şorttu. Ve bununla ilgili bu kadar kısa şortlar artık ayıp sınırlarını aşıyor diye yazdım ve gerçekten de hala böyle düşünüyorum. Ben bu ülkenin en rahat giyinen kadınlarından bir tanesiyim. Şort giyiyorum, giyilmesine asla karşı değilim. Benim kimsenin kıyafetine de karışmaya niyetim yok. Ama bir G - string şortla şokakta, bakkalda, AVM'lerde dolaşmayı ben kendi adıma doğru bulmuyorum. Yerine göre giyinmek diye bir şey var."