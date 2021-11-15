Sörf tutkunları Alaçatı'da buluştu

Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı Faaliyet Programı'nda yer alan TYF 2021 Funboard Slalom Türkiye Şampiyonası Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla, Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü ev sahipliğinde Çeşme'de gerçekleştirildi.

9-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Şampiyonada U15 Kız, U15 Erkek, U17 Junior Kız, U17 Erkek, U21 Genç Kız, U21 Genç Erkek, Genç Master Erkek ve Yetişkin Erkek olmak üzere 8 kategoride toplam 54 sporcu yarıştı.

7'den 70'e herkes sörf için Alaçatı'ya geliyor"

Rüzgar sörfü konusunda ünü sınırları aşan Alaçatı'da gerçekleşen yarış ile ilgili konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Kumu, denizi ve rüzgarıyla ünlü Alaçatı'da yine sörf tutkunlarıyla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Türkiye'nin ve Dünya'nın dört bir yanından 7'den 70'e herkes sörf için Alaçatı'ya geliyor. Biz de böyle güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Renkli görüntülere sahne olan ve yoğun bir ilgiyle gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. U15 Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Çağla Anadolu, U 15 Erkek kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Can Eskinazi U17 Junior Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Elif Ercan U17 Junior Erkek kategorisinde ferdi olarak yarışan Ali Günem,

U21 Genç Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Aylin Özay U21 Genç Erkek kategorisinde yarışları Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Ömer Üçer , Genç Master Erkek kategorisinde Büyükçekmece Mimar Sinan Rüzgar Sörfü Kulübü'nden Kürşad Serdar Varol, Erkek kategorisinde ise Ege Açıkdeniz Yat Kulübü'nden Ali Sinan Gerzile birinci oldu.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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