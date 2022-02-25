Songül Öden 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' yorumuna öfke kustu: Şakalarınızı alıp defolun

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da ülkenin birçok yerinde patlama ve çatışmalar yaşandı. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede savaş devam ederken sosyal medyada da birçok kullanıcı, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" paylaşımları yapmaya başladı. Şimdilerde Show TV'de yayınlanan Oğlum dizisinde başrol oynayan Songül Öden ise gördüğü paylaşımlara sessiz kalmadı.

"ŞAKALARINIZI ALIP DEFOLUN"

Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Songül Öden, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim, şakalarınızı alıp defolun. Bu espiri yapma telaşınız tiksinti verici... Düşün kadınların yakasından... Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.