Songül Öden'den Endemol Medya'ya 100 dolarlık dava!
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Songül Öden'den Endemol Medya'ya 100 dolarlık dava!

Songül Öden'den Endemol Medya'ya 100 dolarlık dava!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Songül Öden, rol aldığı "Serçe Sarayı" adlı dizinin yurtdışı gösterimi parasını vermediği iddiasıyla Endemol Shine Türkiye hakkında İstanbul 4. İcra Müdürlüğü'nde icra takibi başlatmıştı.

Oyuncu Songül Öden, rol aldığı "Serçe Sarayı" adlı dizinin yurtdışı gösterimi parasını vermediği iddiasıyla Endemol Shine Türkiye hakkında İstanbul 4. İcra Müdürlüğü'nde icra takibi başlatmıştı. Songül Öden'in avukatı İsmail Filiz, "Diziyi yurtdışına satan Endemol Medya, oradaki yayınlar için Songül Öden'e 5 bin 102 lira 12 kuruş ödeme yapacağını bildirmiştir. Ancak davalı Endemol Shine Türkiye, Songül Öden'e 5 bin 102 lirayı ödemedi. 5 bin 102 liralık alacağımızın davalı şirketten tahsilini istiyoruz" demişti.

İKİNCİ KEZ MAHKEMEYE BAŞVURDU

Endemol Medya ile alacak davası devam ederken Songül Öden, "Serçe Sarayı" adlı dizinin yurtdışı satışları nedeniyle kendisine ödenmesi gereken bedelin 682 bin 500 dolar olduğunu iddia ederek yeniden mahkemeye başvurdu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre, Endemol Medya şirketi, "Serçe Sarayı" adlı dizide başrol oynaması için Songül Öden ile sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre Endemol Medya'nın, dizinin yurtdışı satışı nedeniyle elde ettiği brüt yüzde 5 ve KDV'yi Songül Öden'e ödemesi gerekiyordu. İddiaya göre Endemol Medya tarafından oyuncunun bağlı bulunduğu ajansa gönderilen mailde, "Serçe Sarayı" dizisinin yurtdışına satıldığı ve Öden'e 5 bin 102 lira ödeneceği bildirilerek makbuz kesilmesi ve gönderilmesi istendi.

ASIL ALACAĞI 682 BİN 500 DOLAR

Endemol Medya, defalarca ödeme yapacağını söylemesine rağmen, Öden'e herhangi bir ödeme yapmadı. Endemol Medya'ya açılan iflas davasında bilirkişi, dizinin yurtdışı gelirlerinin Songül Öden'den gizlendiğini, Öden'in 682 bin 500 dolar alacaklı olduğunu belirtti. Dava dilekçesinde, "Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100 doların davalı şirketten tahsilini istiyoruz" denildi.

Kaynak: Hürriyet

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