Soner Sarıkabadayı, aşk yaşadığı Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo'yu Kahramanmaraş'a götürecek

04.11.2019 09:15

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Soner Sarıkabadayı"Tarifi Zor" adlı son klibinde birlikte kamera karşısına geçtiği 2015 Miss Colombia güzeli Madelein Lopez Camelo ile yakınlaşmış, İkilinin arkadaşlığı kısa sürede yerini romantik bir ilişkiye bırakmıştı.

AİLESİYLE TANIŞTIRACAK

1 yıldır Melez güzelle mutlu bir birliktelik yaşayab 40 yaşındaki şarkıcı birlikteliğini bir adım ileriye taşımak için harekete geçti. Daha önce baba olma isteğini dile getiren şarkıcı, önümüzdeki günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için Kahramanmaraş'a götürecek.

"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Aradığı aşkı Kolombiya Güzeli'nde bulan başarılı şarkıcı, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Zamanla isterse Türk kültürünü de öğretmek isterim" diyerek aşkını ilan etmişti.