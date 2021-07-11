Son yıllarda iyice popülerleşen Kastamonu siyez unu tescillendi
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Son yıllarda iyice popülerleşen Kastamonu siyez unu tescillendi

Son yıllarda iyice popülerleşen Kastamonu siyez unu tescillendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tarımı, ağırlıklı olarak Kastamonu'da yapılıyor.

Tarımı, ağırlıklı olarak Kastamonu'da yapılıyor. İklimine uygunluğu nedeniyle sonbaharda da ekilebiliyor, ilkbaharda da... Bu nedenlerle artık siyez denince Kastamonu'nun akla gelmesi doğal. Kentin ilk coğrafi işaretli ürünü, 2019'da siyez bulguru olmuştu. Geçen yıl siyez buğdayı, geçen günlerdeyse siyez unu artık bu unvanı taşıyan ürünler oldu.

Halen geleneksel metotların geçerli olduğu Kastamonu siyez unu üretiminde şu yol takip ediliyor: Buğday selektörden geçirilerek yabancı maddelerden arındırılıyor. Kabuğu çıkarılıp yıkanıyor. Açık havada buğdayın sarı olan rengi değişmeden, altüst edilerek kurutuluyor. Taş değirmenden geçirilerek öğütülüyor. Bu işlem kepeği ayrılmadan, tam buğday şeklinde yapılıyor. Kastamonu siyez unu tam buğday formunda öğütüldüğü, buğdayın ruşeym kısmını içerdiği ve yağ oranı yüksek olduğu için raf ömrü 3 ay. Ambalajın güneş ışığı geçirmemesi ayrıca çuval/paketli ürünlerin de direkt güneş ışığı almayan serin ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor.

ŞEHRİN DİĞER COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ

Çatalzeytin fındık şekeri, Azdavay yöresel giysileri, Cide ceviz helvası, Daday etli ekmeği, Devrekani cırık tatlısı, Devrekani hindi banduması, Kastamonu çekme helvası, Kastamonu örme fanilası, Kastamonu simidi, Kastamonu siyez buğdayı, Kastamonu siyez bulguru, Kastamonu taş baskı dokuması, Kastamonu tiridi, Pınarbaşı kara çorbası, Taşköprü kuyu kebabı, Taşköprü sarımsağı, Tosya bıçkısı, Kastamonu pastırması, Tosya kıstısı, Tosya pirinci ve Evrenye bıçağı.

Kaynak: Hürriyet

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