Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde yapılan son seçim anketinde Meral Akşener önderliğindeki İYİ Parti baraj altında kaldı. CHP'nin yüzde 21'lik kesimin desteğini aldığı ankette, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 35 olarak belirlendi.

Ülke olarak koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde İstanbul Ekonomi Araştırma Merkezi, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

AK PARTİ YÜZDE 35 SEVİYELERİNDE

Koronavirüs salgınının ardından 10 Nisan'da ilan edilen ilk sokağa çıkma yasağının ardından yapılan araştırmaya katılanların yüzde 35.8'i bu pazar seçim olsa tercihini AK Parti'den yana kullanacağını belirtti.

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şöyle;

- CHP: 21.1

- MHP: 12.2

- HDP: 11.1

- İYİ PARTİ: 9.7

İYİ PARTİ BARAJ ALTINDA

Sonuçlara bakıldığında İYİ Parti'nin baraj altında kalmış olması dikkat çekti. AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinden bu yana kaybettiği oy oranı ise yaklaşık yüzde 7 olarak görünüyor.