Son Üç Gün filmi oyuncuları kim? Son Üç Gün filmi konusu, oyuncuları ve Son Üç Gün özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Üç Gün filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Üç Gün filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Üç Gün konusu nedir, Son Üç Gün oyuncuları kimler ve Son Üç Gün özeti gibi konuları inceliyoruz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SON ÜÇ GÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: McG

Oyuncular: Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, Tómas Lemarquis

Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Yapım Yılı: 2014 (117 dk)

Vizyon Tarihi : 2 Mayıs 2014 Cuma Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Senaryo: Adi Hasak, Luc Besson

SON ÜÇ GÜN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tehlikeli gizli servis ajanı Ethan Runner yakalandığı ölümcül hastalık nedeniyle eski eşi ve kızıyla daha sıcak bir ilişki kurmaya çalışmaktadır. Bu arada tamamlaması gereken son bir görev vardır. Bu görev onun yaşaması için son bir şanstır fakat karşısında azılı teröristler ve zorlu bir yol vardır.

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