Son seçim anketinde bir ilk gerçekleşti! Kararsızların oranı yüzde 28

07.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:33

Siyaset arenasında erken seçim iddiaları dilendirilmeye devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

"KARARSIZIM" DİYENLER YÜZDE 28

Themis Araştırma Şirketi, Şubat 2020 itibariyle yaptığı son seçim anketinde vatandaşlara "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 28 gibi büyük bir çoğunluğu "Kararsızım" yönünde görüş belirtti.

AK PARTİ YÜZDE 20, CHP İSE YÜZDE 16

AK Parti'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 20.7, CHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 16.0, MHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 5.5, HDP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı 4.4, İYİ Parti'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 4.0 olarak belirlendi.

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları ise şöyle belirlendi;

- AK Parti: Yüzde 38.0

- CHP: Yüzde 29.3

- MHP: Yüzde 10.0

HDP: Yüzde 8.0

- İYİ Parti: 7.3

- SP: Yüzde 3.3

- Gelecek Partisi: Yüzde 0.7